До сих пор Варшава предлагала восстановить ограничения лишь частично.

В Польше хотят, чтобы Европейский Союз отменил свободный доступ украинской агропродукции на свой рынок и вернул торговые ограничения, которые действовали до полномасштабного российского вторжения. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Bloomberg.

"Мы должны вернуться к довоенным правилам торговли, а затем начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и единый рынок со всеми корректировками и всеми правилами, которые нужно соблюдать. Это лишь мой взгляд", - сказал Сикорский во время своего визита в Вашингтон.

Он отметил, что возвращение ограничений на украинскую агропродукцию нужны для того, чтобы избежать эрозии поддержки Украины на Западе.

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Bloomberg отметил, что ранее правительство Польши уже призвало ЕС ограничить агроимпорт из Украины, но предложение Сикорского идет еще дальше, даже если это действительно его личное мнение.

ЕС отменил все ограничения на импорт из Украины в 2022 году, чтобы помочь Киеву найти новые экспортные маршруты и поддержать украинскую экономику в условиях морской блокады со стороны РФ. Сикорский отметил, что сейчас ситуация изменилась, и Украина снова может отправлять свое зерно через Черное море, тогда как на европейском маршруте две трети украинского зерна оседало в Польше.

"Польские фермеры не могут нести бремя всей солидарности ЕС с Украиной. Согласен, что оптика с этим плохая. Но мы должны сделать и то, и другое - сохранить Украину и сохранить польское фермерство", - сказал Сикорский.

Проблема с экспортом зерна через Польшу: последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Дональд Туск заявил, что в польско-украинских отношениях нет конфликта, а есть один критический момент относительно экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Польшу без пошлин и без стандартов, которые существуют в ЕС. Он выразил надежду, что украинские политики "воздержатся от эмоциональных комментариев" по этому поводу.

Также мы рассказывали, что сегодня тысячи польских фермеров устроили масштабный протест в Варшаве. Они выступают против импорта продовольствия из Украины и политики "зеленого курса" ЕС. Участники акции перекрыли дороги и улицы. На одной из центральных площадей они разожгли костры и файеры.

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