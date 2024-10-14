Документ должны подписать спикер парламента и президент.

Верховная Рада отклонила 13 поданных народными депутатами постановлений, блокировавших подписание налогового законопроекта. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по налоговому закону. Соответственно дальше законопроект 11416-д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент", - написал он.

По словам Железняка, это может произойти в ближайшие дни.

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"Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра", - отметил депутат.

Как видно из страницы законопроекта 11416-д на сайте парламента, различные депутаты зарегистрировали ряд постановлений "Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", которые требовали рассмотрения нардепами. После окончательного отклонения постановлений проект закона направляется на подпись председателю Верховной Рады и президенту.

Повышение налогов - последние новости

10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о повышении налогов. Он предусматривает повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%; установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы; установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц.

Ранее УНИАН написал разъяснение, кто и сколько будет платить после вступления в силу закона о повышении налогов.

Народный депутат Нина Южанина рассказала, что военный сбор по ставке 5% с заработной платы и других доходов физических лиц начнет высчитываться только после обнародования соответствующего закона. При этом для физических лиц, которые являются предпринимателями, военный сбор будет действовать с 1 октября. Ранее сообщалось, что закон начнет действовать задним числом с 1 октября для всех плательщиков.

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