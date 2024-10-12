Она рассказала, когда люди почувствуют уменьшение денег в собственных карманах.

Военный сбор по ставке 5% с заработной платы и других доходов физических лиц начнет высчитываться только после обнародования соответствующего закона.

Об этом сказала нардеп Нина Южанина в эфире Эспрессо. Она уточнила, что в связи с принятием поправок во втором чтении закон вступит в силу после обнародования. "Это означает, что норма, которая говорила, если люди с 1 октября получали доходы, например аванс, с которого было удержано только 1,5%, то при полной выплате зарплаты должны были бы доудержать военный сбор. Так вот, такого не будет", - констатировала она.

"Военный сбор с заработной платы и других доходов физических лиц будет высчитываться по ставке 5% только после обнародования этого закона. То есть после подписания и председателем Верховной Рады, и президентом Украины", - уточнила нардеп.

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Южанина отметила, относительно физических лиц, которые являются предпринимателями, для них военный сбор будет действовать с 1 октября, это отдельная норма, которая была и в первом чтении, и осталась в принятом законе в целом.

"Относительно того, когда люди почувствуют уменьшение денег в собственных карманах, то это будет зависеть от того, как быстро блокирующие постановления будут рассмотрены в Раде, а также как быстро подпишут эти нормы спикер парламента и президент", - подытожила Южанина.

Повышение налогов в Украине

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д). Документ предусматривает увеличение ставки военного сбора до 5%, распространение его на ФОПов, а также дополнительный налог на сверхприбыли банков.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что налоги в Украине повысят "задним числом" с 1 октября, хотя закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября.

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