Автомобилистам могут недоливать топливо, отметил аналитик.

В Украине одобрено повышение налогов, в том числе нововведение коснулись автозаправочных станций, и основной удар закон нанесет по АЗС, которые слабо торгуют в магазинах и не генерируют дополнительную прибыль, чтобы включить ее в новый налог.

Заправки-дискаунтеры могут пойти на обман, чтобы сохранить разницу в цене с крупными сетями АЗС, в частности, не пробивать чеки или прибегнуть к банальному недоливу топлива, рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН.

"Маленькие АЗС будут вынуждены эти деньги (авансовые взносы, - УНИАН) закладывать себе в стоимость. Соответственно, если заправка где-то на трассе проливает 1,5-2 куба в день, то в месяц у них пролив 60 кубов. И 60 тысяч гривень нужно заплатить. Очень легко коррелируются цифры - гривня на литр ложится дополнительно к затратной части", - сказал аналитик.

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Собеседник добавил, что введение нового налога приближает стоимость топлива на заправках-дискаунтерах к стоимости, которую устанавливаю крупные игроки рынка:

"Если, например, на сеть не самых навороченных заправок - условно назовем АЗС "Фактор", Marshal или "Авантаж" - ехали люди за более низкой ценой, и они еще как-то выживали, то сейчас смысл ехать к ним теряется. Чтобы эти заправки-дискаунтеры выжили, для сохранения этой гривни зазора в цене они пойдут на ухищрение, лишь бы не повышать цены на стелле. Иначе они потеряют все продажи".

По его словам, условно говоря, если на АЗС Marshal топливо будет стоить 54 гривни, а на WOG - 55 грн, человек может поехать на последнюю заправку, переплатить гривню, поскольку ему там больше нравиться. Леушкин считает, что если разница будет в две гривни, то покупатель может еще и задуматься.

"Таким образом, чтобы сохранить вот эту разницу, дельту между дискаунтером и премиум-заправкой, дискаунтерам придется откуда-то эту гривню взять. Взять ее можно только нечестным путем. Тут немного вариантов: либо не пробивать чеки, что в принципе и так уже многие делают, либо просто подставлять "левый" терминал - этим грешат не все, но многие", - добавил он.

Аналитик полагает, что сейчас "будут грешить еще больше". "То есть вы приезжаете, рассчитались карточкой, деньги ушли на какую-то фирму, которая не имеет никакого отношения к этой заправке. Соответственно, эта продажа прошла мимо кассы", - объяснил эксперт.

Кроме того, полагает аналитик, разницу в стоимости топлива можно сохранить путем банального недолива. "Налить вам не литр, а, условно говоря, на гривню меньше. На гривню - это не так уж и много, на самом деле, это получается 2-2,5%. Сейчас в стандарте по ГОСТу допускается недолив в 1%, и все и так допускают 1,5-2 процента. Значит, недолив на всех заправках будет до 5-6%", - сказал он.

Леушкин добавил, что, если человек на АЗС заправился на 50 литров, ему могут не долить приблизительно литр топлива, но датчик бака этого не покажет.

Повышение налогов в Украине - что сообщалось

10 октября Верховная Рада проголосовала за проект закона, которым предусмотрено историческое повышение налогов.

Согласно документу, АЗС ежемесячно обязаны платить авансовые взносы с налога на прибыль за каждое место розничной торговли горючим. Платить деньги нужно не позднее 10 числа каждого месяца.

Стоит отметить, что сумма налога зависит от того, есть ли на автозаправке магазин, в котором продаются табачные изделия и алкоголь, а также доля продаж сжиженного газа.

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