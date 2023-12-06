Компания не имеет никакого отношения к объявлению и призывает всех украинцев быть внимательными.

Украинская логистическая компания "Новая почта" предупреждает о мошеннической рекламе в Telegram и Viber каналах.

"Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков - ее распространили телеграмм-паблики", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что мошеннические объявления распространило уже более 40 Telegram каналов.

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В "Новой почте" подчеркивают, что компания не имеет никакого отношения к объявлению и призывают всех украинцев быть внимательными, не распространять непроверенную информацию и не доверять ей.

Новая почта - последние новости

В конце ноября "Новая почта" открыла второе отделение Nova Post в Румынии - в городе Брашов. До конца года компания планирует открыть еще одно отделение в румынском городе Констанца.

1 декабря "Новая почта" открыла третье отделение Nova Post в Чехии - городе Брно. Клиенты могут отправлять и получать из Украины документы и посылки до 30 кг. Срок доставки в Украину.

В октябре "Новая почта" открыла пять отделений в Германии. Всего уже семь отделений Nova Post работает в разных городах Германии.

10 ноября компания открыла первое отделение Nova Post в Венгрии - в городе Будапешт. Венгрия таким образом стала десятой европейской страной, где заработала Nova Post. Отделение работает каждый день. Срок доставки из Украины в Венгрию - от пять дней.

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