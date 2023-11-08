Всего уже 7 отделений Nova Post работает в разных городах Германии.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла в октябре пять новых отделений в Германии и планирует до конца года открыть еще 13 отделений.

Как сообщает пресс-служба оператора, всего уже 7 отделений Nova Post работает в разных городах Германии – Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и Кельне.

"К концу года мы откроем еще 13 отделений в Дюссельдорфе, Дортмунде, Штутгарте, Ганновере, Бремене и других городах. Наши клиенты уже могут получать посылки из Украины в 7700 точках сервиса. Также в ближайшее время мы предоставим возможность получать посылки в партнерские почтоматы", – отметил СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов.

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Отмечается, что отделения Nova Post работают с понедельника по субботу. Клиенты могут отправлять по Германии, в Украину, а также получать из Украины документы, посылки и грузы до 100 кг.

Отделения Nova Post расположены по адресам:

Берлин Charlottenstraße 79/80, 10117; Osnabrücker Str. 1, 10589;

Гамбург Хаммербрукштрассе 73, 20097;

Мюнхен Implerstraße 14, 81371;

Дрезден Freiberger Str. 67-71, 01159;

Франкфурт-Sonnemannstraße 5, 60314;

Кельн Am Alten Posthof 4-6, 50667.

"Новая почта" в Германии-последние новости

В июне 2023 года "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в Германии - Берлин. Германия стала пятой страной Европейского Союза, где появились отделения Nova Post.

В июле "Новая почта" открыла второе отделение в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург. Срок доставки В и из Украины составляет от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Германию: посылки до 1 кг - 250 грн; посылки до 2 кг - 400 грн; посылки до 10 кг - 600 грн; посылки до 30 кг - 1 тыс. 200 грн.

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