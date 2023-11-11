В следующем году за рубежом появятся еще 16 отделений Nova Post.

"Новая почта" до конца 2023 года планирует открыть отделение в Милане и Париже, а в следующем году – еще 16 Nova Post за рубежом.

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк, отметив, что менеджеры по развитию были против обнародования данной информации. "Решил поделиться нашими планами открытия новых стран на следующий год. Признаюсь, что менеджеры по развитию были против обнародования этого, потому что они, как ответственные люди, озабочены тем, чтобы не выглядеть лжецами, если что-то пойдет не по плану. Это понятно, потому что на пути первооткрывателей всегда немало препятствий и будущее никогда не определено", - отметил Поперешнюк.

В следующем году отделения "Новой почты" за границей должны появиться:

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в феврале – в Испании и Турции;

в марте-апреле – в Великобритании;

в мае – в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Португалии;

в июне – Словении, Хорватии;

в июле – Греции, Дании;

в августе – в Финляндии;

в сентябре – Швеции и Норвегии.

"Новая почта"

В октябре "Новая почта" открыла пять новых отделений в Германии. Всего уже 7 отделений Nova Post работает в разных городах Германии – Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и Кельне. Также в планах компании до конца года открыть еще 13 отделений.

27 октября 2023 года "Новая почта" начала работать в Латвии. Латвия стала третьей страной Балтии, где заработало отделение и собственная курьерская доставка Nova Post.

10 ноября 2023 года стало известно о том, что "Новая почта" открыла первое отделение в Венгрии. Венгрия стала десятой европейской страной, где заработала Nova Post.

Всего Nova Post уже открыла 68 отделений в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.

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