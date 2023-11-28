Компания планирует до конца года открыть еще одно отделение в румынском городе Констанца.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла уже второе отделение Nova Post в Румынии – в городе Брашов. Как сообщает пресс-служба компании, до конца года планируется открыть еще одно отделение в румынском городе Констанца.

Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72. Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки до 30 кг в Украину и в Молдову. Срок доставки в Украину от 5 дней, в Молдову – от 3 дней.

В пресс-службе также напомнили, что для клиентов Nova Post в Румынии есть возможность вызвать курьера, чтобы забрать отправление с адреса и доставить на любой адрес по всей стране.

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За полгода работы в Румынии компания доставила посылки почти для 8000 человек.

"Новая почта" в Европе - что известно

В конце октября логистическая компания начала работать в Латвии. Таким образом Латвия стала третьей страной Балтии, где заработало отделение и собственная курьерская доставка Nova Post.

В ноябре "Новая почта" открыла первое отделение в Венгрии и запустила там свою курьерскую доставку. Первое отделение Nova Post заработало в Будапеште.

Всего Nova Post уже открыла около 70 отделений в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.

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