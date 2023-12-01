В следующем году компания планирует открыть отделение еще в четырех чешских городах.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла уже третье отделение Nova Post в Чехии - городе Брно. Как сообщает пресс-служба компании, новое отделение в городе Брно работает ежедневно по адресу: Trnitá 491/5, 602 00. Клиенты могут отправлять и получать из Украины документы и посылки до 30 кг. Срок доставки в Украину-от 5 дней.

Также для клиентов в Чехии доступна курьерская доставка и адресный забор грузов до 1000 кг. То есть курьер Nova Post заберет отправление с любого адреса по стране, где будет удобно клиенту и в определенное время.

"Открытие отделения в Брно дает нам возможность стать еще ближе к чешскому бизнесу и предпринимателям, ведь город является экономическим центром и бизнес-центром страны. Но это только начало нашего развития. В следующем году мы планируем открыть отделение еще в 4 чешских городах: Пльзень, Острава, Либерец и Будеевице", - сказал Владимир Стеренчук, СЕО Nova Post в Чехии и Словакии.

Видео дня

"Новая почта" в Европе - что известно

10 ноября "Новая почта" открыла свое первое отделение Nova Post в Венгрии и запустила там свою курьерскую доставку. Венгрия стала десятой европейской страной, где заработала Nova Post.

28 ноября "Новая почта" открыла уже второе отделение Nova Post в Румынии - в городе Брашов. Также до конца года компания планирует открыть еще одно отделение в румынском городе Констанца.

Вас также могут заинтересовать новости: