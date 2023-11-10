Венгрия стала десятой европейской страной, где заработала Nova Post.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое первое отделение Nova Post в Венгрии и запустила там свою курьерскую доставку. Как сообщает пресс-служба "Новой почты", Венгрия стала десятой европейской страной, где заработала Nova Post.

Первое отделение Nova Post работает в Будапеште по адресу 1066, Teréz. körút 8.в нем клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день. Срок доставки из Украины в Венгрию - от 5 дней.

Стоимость доставки из Украины в Венгрию составляет:

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Документы - 250 грн;

Посылки до 2 кг - 400 грн;

Посылки до 10 кг - 600 грн;

Посылки до 30 кг - 1200 грн;

Грузы от 30 до 100 кг - 40 грн за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьерами Nova Post на любой адрес по всей Венгрии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно + 100 грн для отправлений до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

"Новая почта" в Европе-что известно

20 октября логистическая компания открыла свое первое отделение Nova Post в столице Эстонии. Отделение тогда открылось в Таллинне по адресу Estonia pst 7, 10412. там клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 1000 кг.

27 октября компания открыла свое первое отделение Nova Post в столице Латвии-Ризи. Также там ввели собственную курьерскую доставку Nova Post. Доставка из Украины в Латвию будет составлять от 5 суток.

В октябре "Новая почта" открыла пять новых отделений в Германии. Всего уже 7 отделений Nova Post работает в разных городах Германии – Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и Кельне. Также в планах компании до конца года открыть еще 13 отделений.

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