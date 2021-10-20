Проверкам будут подвергаться дорогие покупки, свершаемые населением.

Налоговая служба Украины с 2022-го введет непрямые методы контроля доходов населения.

Об этом говорится в материале "Обозреватель".

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Как пишет издание, проверкам будут подвергаться дорогие покупки, свершаемые населением.

Так, чтобы приобрести квартиру, украинцам придется объяснить источник данной суммы, что будет крайне сложно сделать, если зарплата была "серой".

Примечательно, что для начала проверки, налоговой службе не нужно обращение банка по поводу денежных операций, осуществленных тем или иным клиентом.

Налоговая служба сама будет давать запросы в банки по поводу финансовых операций клиентов.

Кроме того, финансовое учреждение будет обязано в отдельных случаях самостоятельно обращаться в правоохранительные органы, в налоговую. Это касается тех ситуаций, когда банку удалось раскрыть финансовые махинации своего клиента.

Также банк будет обязан проводить проверки и следить за операциями своего клиента. Кроме того, банк должен убедиться, что свои деньги клиент заработал легально.

Добровольное одноразовое декларирование:

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона О добровольном одноразовом декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.

Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.

Автор: Елена Коваленко