В Украине легализовали крохотную часть средств, считает кандидат юридических наук.

В Украине 1 сентября стартовала кампания по добровольному декларированию скрытых доходов. Однако за первые три недели с ее начала граждане и бизнес легализовали только 56,5 млн грн – крохотную часть, учитывая масштабы теневой экономики. По мнению доцента Университета государственной фискальной службы Украины, кандидата юридических наук Андрея Гмырина, причиной провала стали законодательные изъяны и отсутствие системных реформ в налоговой сфере. Анализу ситуации посвящен его новый блог, который вышел на информационном портале "Лига".

По словам эксперта, провал старта кампании косвенно подтвердил глава налогового комитета Верховной Рады и один из идеологов проекта налоговых изменений Данил Гетманцев. Именно он 21 сентября в интервью журналистам "Громадського" сообщил о результатах первого месяца декларирования – 56,5 млн грн заявленных активов и, соответственно, 3 млн грн налоговых поступлений в бюджет. Однако, по словам чиновников, уровень теневой экономики в Украине составляет от 20 до 40% ВВП.

Андрей Гмырин пишет, что столь высокий дисбаланс в показателях обусловлен крайне неудачным внедрением актуальной на сегодня идеи налоговой амнистии. Сразу же на старте начали проявляться правовые и бюрократические казусы принятого закона. Например, говорит автор, чтобы задекларировать в налоговой службе наличные средства, заявитель должен открыть соответствующий счет в банке, на котором он будет размещать свой легализованный капитал.

В то же время служба финансового мониторинга обязана проверить, не являются ли источником задекларированных средств терроризм или иная преступная деятельность. Так начинается бюрократическая волокита, которая вряд ли вызовет у граждан и бизнеса желание выводить из тени свои активы, считает Андрей Гмырин. Он пишет, что, судя по интервью, это понимает и глава парламентского комитета. Однако депутат считает, что для исправления ситуации достаточно дать указание банкам, чтобы они делали выводы о происхождении средств клиента на основании его заявления. То есть, процедурные изъяны закона чиновникам придется преодолевать в ручном режиме путем полуофициальных указаний.

С другой стороны, для декларирования активов, размещенных в Украине, налогоплательщику не обязательно предъявлять документы, подтверждающие их стоимость. Это позволяет вывести значительно большую сумму, чем реальная стоимость имущества. И подобных лазеек в законопроекте №5133 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицам принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет", который вступил в силу 1 сентября, хватает, говорит эксперт.

Андрей Гмырин напоминает, что в соответствии с налоговыми изменениями под амнистию подпадают активы, "которые были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению, но из которых не были уплачены налоги и сборы и/или которые не были задекларированы в течение любого из налоговых периодов, имевших место до 1 января 2021 года". При этом декларант должен заплатить 5% с валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины, и из имущества, зарегистрированного в Украине; 9% с валютных ценностей и имущества, расположенного за рубежом; 2,5% от номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "По-моему, это слишком высокие ставки, а по ОВГЗ – это действительно положительный момент в налоговых новациях", – комментирует юрист.

По закону, легализовать теневые доходы граждане могут, начиная с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года. Лица, обладающие таким правом, но не воспользовавшиеся им, будут считаться такими, которые сообщили контролирующий орган об отсутствии в их собственности активов, полученных или приобретенных за счет доходов, с которых не уплачены налоги.

"То есть, будет действовать так называемая "презумпция виновности" - я об этом ранее писал, – напоминает А. Гмырин. – Гарантий того, что в будущем государство не будет преследовать декларанта – уголовно или путем чрезмерного налогового давления, – документ не содержит".

Юрист предполагает, что кампания по декларированию является для Кабмина инструментом латания бюджетных дыр за счет дополнительного налога, а не способом реально привлечь теневые средства в "белую зону" экономики Украины. В правительстве хоть и говорят о необходимости детенизации отечественной экономики, но в действительности заботятся о сиюминутных выгодах и игнорируют стратегические расчеты, считает автор.

"Убежден, что амнистия капиталов неизвестного происхождения окажется успешной, если она будет вмонтирована в общий процесс реформирования налоговой системы Украины. Государство должно создать отечественным предпринимателям такие условия, при которых работать легально и прозрачно будет экономически выгоднее и удобнее, чем в тени. Между гражданами, бизнесом и государством должно быть взаимное доверие. К сожалению, начатой ​​кампании не хватает именно такого подхода. Поэтому и имеем на выходе скромные 56,5 млн грн задекларированных теневых доходов. И слова господина Гетманцева, что инициаторы налоговых изменений "не ожидали в течение первого месяца какого-то бума", "люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", на мой взгляд, являются банальным оправданием собственной беспомощности", – резюмирует Андрей Гмырин.

Автор: Иван Бойко