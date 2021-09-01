Кампания по добровольной легализации активов физических лиц на спецусловиях продлится до 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

Как сообщает Министерство финансов Украины, в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

"Добровольное декларирование – это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - отмечают в Минфине.

Введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе №1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.

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Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Добровольное одноразовое декларирование: что известно

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона О добровольном одноразовом декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.

Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

Автор: Инна Андалицкая