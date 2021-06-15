Закон предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физлиц.

Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц.

За принятие во втором чтении законопроекта №5153 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет» проголосовали 243 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, проект закона предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

Отмечается, что субъектом декларирования в одноразовой (специальной) добровольной декларации не будет указываться информация об источниках происхождения задекларированных активов.

В одноразовой добровольной декларации могут быть отражены такие активы физлица, как валютные ценности (кроме средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящиеся как в Украине, так и за рубежом.

Сбор с однократного добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам: 5% по валютным ценностям, размещенным на счетах в банках в Украине, а также другим активам, зарегистрированным в Украине; 9% по валютным ценностям, размещенным на счетах в финучреждениях за рубежом, а также другим активам, находящимся за границей; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года до подачи однократной добровольной декларации.

Подготовка законопроекта

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к правительству с предложением разработать и внести в парламент законопроект об однократном декларировании, который должен был быть подготовлен в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Автор: Екатерина Жирий