Законы создают стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будут способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" № 1539-ІХ, принятый парламентом 15 июня 2021 года по инициативе главы государства.

Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Закон определяет особенности проведения единовременного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% по валютных ценностях на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

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Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Также гарантируется неразглашении государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в одноразовых добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Кроме того, глава государства подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" № 1542-ІХ, принятый парламентом 15 июня.

Этот закон системно связан с предыдущим (№ 1539-ІХ) и предлагает не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации и оплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие деяния совершены до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов (предусмотренных статьями 212, 212-1 Уголовного кодекса Украины).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона № 1539-ІХ.

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Автор: Виктория Токарева