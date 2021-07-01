Депутаты отклонили 11 проектов постановлений об отмене голосования за законопроект.

Верховная Рада отклонила ряд проектов постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом законопроекта о добровольном однократном декларировании и, таким образом, разблокировала подписание соответствующего закона.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 1 июля, депутаты отклонили 11 проектов постановлений об отмене голосования за законопроект о добровольном однократном декларировании активов физических лиц (№ 5153).

Добровольное однократное декларирование

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц (№ 5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

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Автор: Екатерина Жирий