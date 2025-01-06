Уже 4,5 миллиона украинцев получают кэшбек от государства.

Украинцы в январе не получат выплаты по программе "Национальный кэшбек" за декабрь. Всего государство выплатит 436 миллионов гривень.

В Telegram-канале "Дия" отмечается, что в декабре украинцы накопили на 180 миллионов гривень больше кэшбека, чем в ноябре. При этом из-за особенностей бюджетного процесса деньги перечислят на счета украинцев лишь в конце февраля.

"Ежемесячно на карточку Национального кэшбека возвращается 10% суммы, которую вы потратили на украинские товары. А их сотни тысяч. Максимально за месяц можно получить до 3 000 гривень кэшбека", - указано в сообщении.

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Деньги можно потратить на:

коммуналку;

донаты;

военные облигации;

медицину;

образование.

Отмечается, что уже 4,5 миллиона украинцев получают кэшбек от государства

Национальный кэшбек - главные новости

В сентябре в Украине стартовала программа поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости купленных товаров украинского производства на специальный счет.

Потратить средства с этого счета можно на медицинские услуги, спорт, кино, рестораны, оплата коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, а также на поддержку ВСУ или покупку военных облигаций.

В конце ноября украинцы получили выплаты за октябрь на общую сумму 119,2 миллионов гривень, средства получили 1,22 миллиона украинцев.

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