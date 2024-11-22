За второй месяц действия программы "Национальный кэшбек" граждане накопили втрое больше средств, чем месяцем ранее.

В течение 21-22 ноября украинцы получили на счета средства за программой "Национальный кэшбек", накопленные в октябре за покупку украинских товаров.

Как сообщили в Минэкономики, общая сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн украинцев. "За второй месяц действия программы граждане накопили втрое больше средств, чем месяцем ранее. Возросла средняя выплата - с 57 до 97 грн на человека. Количество украинцев, которые получили кэшбек, возросло почти вдвое, с 646 тыс. до 1,22 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кэшбек накапливают украинцы до 45 лет - 66% от всех пользователей, среднего возраста - 23% и старшего возраста 60+ - более 10%. Чаще всего украинцы покупали такие товары с кэшбеком: хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

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"Средства за октябрь выплачены вовремя, граждане уже могут их тратить. Рост объема накопленного кэшбека и увеличение количества украинцев - участников программы соответствует нашей цели - сделать украинское товаром первого выбора", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве напомнили, что снять наличные с карточек Национального кэшбэка нельзя. Потратить средства можно на оплату услуг - коммунальных, медицинских, транспортных и других, или задонатить на ВСУ.

Также в ведомстве отметили необходимость активировать карты в "Дії".

"Из 1,58 млн пользователей, которые имели начисления кэшбека на конец октября, более 350 тыс. не активировали свои карты в "Дії". Еще часть граждан или не имели начислений или они составляли менее 2 грн. И из-за этого не получили средства. Тем, кто не активировал карту для выплат в "Дії", нужно это сделать в разделе "Сервисы" - "Национальный кэшбек". Средства поступят в следующую выплату, через месяц".

Отмечается, что выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря. Выплата за декабрь - в феврале 2025 года.

Что известно о программе "Национальный кэшбек" - новости

С сентября в Украине действует программа поддержки отечественного производителя и граждан "Национальный кэшбек". По ее условиям, украинцам будет возвращаться 10 процентов от стоимости зарегистрированных отечественных товаров, приобретенных в супермаркетах и магазинах. Зачисляются средства на специальную карточку, которую можно открыть в ряде банков онлайн или в отделениях, активировать ее необходимо в "Дії".

В конце октября государство осуществило первые выплаты по программе "Национальный кэшбек" за сентябрь. Тогда 646 378 граждан получили 37,2 млн грн.

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