Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое предусматривает перераспределение средств из программ поддержки бизнеса и гуманитарного разминирования в размере 3,8 млрд грн на программу национального кэшбека и выплату украинцам по 1000 гривень. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое опубликовано на правительственном портале.

"Ну а пока бизнесу и гражданам повышают налоги.... То Кабмин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году на... кэшбек и "1000 от Зеленского", - написал Железняк в Telegram.

Согласно тексту документа, предусматривается перераспределение расходов государственного бюджета путем:

Видео дня

уменьшения объема расходов развития по программе "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" на 99,8 млн грн;

уменьшения объема расходов развития по программе "Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями" на 1,76 млрд грн;

уменьшение объема расходов развития по программе "Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения" на 2 млрд грн.

В то же время расходы потребления по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" устанавливаются в объеме общей суммы в 3,863 млрд гривень.

"Тысяча Зеленского" - что сообщалось

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский анонсировал выплату в декабре всем украинцам тысячи гривен в рамках программы "зимней поддержки". Заявку на "зимнюю поддержку" можно будет подать через приложение "Дія" с 1 декабря.

Заявка на получение помощи в размере 1000 гривень может быть подана в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи за каждого из детей.

Вас также могут заинтересовать новости: