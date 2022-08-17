Украинские военные получили очередную партию модульных укрытий от Метинвеста.

Украинские военные 25 бригады ВСУ получили модульные укрытия для блиндажей – специальные конструкции размером 2х6 м. Они предназначены для укрепления окопа, а значит – сохранения жизней украинских воинов. Укрытие разработали в компании Метинвест: для этого перенастроили оборудование, закупили спецсталь и валки.

Укрытие сконструированы таким образом, что их можно доставить на позиции в разобранном виде и собрать непосредственно в блиндаже. В таком укрытии есть также все необходимое для обустройства быта: место для установки печки, выводы для труб, стоки для воды, места для отдыха и запасной выход.

Сейчас бойцам передали 4 модульных укрытия. Однако количество заказов от военных растет, и уже в ближайшее время количество укрытий удвоится, а потом и утроится, рассказывают в Метинвест. Изготовленные укрытия компания предоставляет бойцам бесплатно.

Как известно, Метинвест оказывает помощь защитникам Украины с первых дней войны: на нужды ВСУ Метинвест передал 100 внедорожников на общую сумму свыше 2 миллионов евро, а Главному управлению разведки - 1 000 комплектов амуниции спецназа и "мини-байрактары" - дроны с дальностью работы до 100 км. Кроме того, Метинвест начал производство бронепластин и заказал пошив плитоносок: всего бойцы получат более 100 тыс. бронежилетов. Всего в рамках программы "Стальной фронт" Метинвест предоставил уже 1,7 млрд грн помощи мирным жителям и украинской армии.