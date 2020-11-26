Количество открытых вакансий в украинском IT-рынке растет приблизительно на 30% ежегодно.

В октябре 2020 года украинская IT-отрасль могла недополучить более $12 млн из-за недостатка квалифицированных специалистов.

Об этом сообщает ITC со ссылкой на результаты исследования компании GlobalLogic.

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По данным исследования, спрос на специалистов в IT-секторе вырос на 50% по сравнению с прошлым кварталом. За последние 5 лет количество открытых позиций растет приблизительно на 30% ежегодно.

Согласно результатам исследования, рынок испытывает дефицит квалифицированных сотрудников, так как количество специалистов ежегодно растет только на 18%.

В качестве причины такого дефицита в GlobalLogic называют необходимость системного обучения и непростой процесс поиска специалистов. На одну позицию необходимо рассмотреть не менее 9 кандидатов. Также отмечается, что больших инвестиций требует внутреннее обучение специалистов для развития hard и soft skills.

В исследовании отмечается, что чаще всего компании открывают позиции для Middle (37%) и Senior (33%) специалистов с опытом работы 2−5 лет соответственно. Чаще всего ищут специалистов по Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C / C ++ и DevOps.

Самый высокий спрос на айтишников сосредоточен в Киеве — именно для столицы публикуют половину общих вакансий. Еще 27% позиции открыто во Львове, 21% - в Харькове.

Что происходит в IT-отрасли

Согласно исследованию веб-портала об IT-отрасли DOU, количество вакансий на сервисе поиска работы в IT-сфере jobs.dou.ua в июне 2020 года по сравнению с маем выросло на 21% - до 4245 с 3506.

По состоянию на 16 июля 2020 года около 52,6% украинских IT-специалистов готовились или думали о трудовой миграции в другие страны, и только 8% точно не планировали выезжать.

21 июля 2020 года 21 июля в Украине в рамках государственной программы привлечения иностранных специалистов к развитию украинского IT-сектора стартовал прием документов для получения разрешения на трудовую иммиграцию иностранных IT-специалистов.

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Автор: УНИАН