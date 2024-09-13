Россия зарабатывает 18-19 млрд евро в месяц на незаконной торговле нефтью.

Сейчас в ЕС разрабатываются инструменты для предотвращения обхода санкций со стороны России. Об этом на брифинге в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

На вопрос журналиста о том, планируются ли санкции против конкретных компаний и судов, ведь Россия зарабатывает 18-19 млрд евро в месяц на незаконной торговле нефтью, игнорируя "ценовой потолок" в 60 долларов и привлечение к этому процессу около 600 танкеров "теневого флота", она отметила, что сейчас в ЕС прорабатывают новые санкционные инструменты.

"Санкции являются постоянным процессом, ведь Россия постоянно пыталась обойти санкции и именно поэтому наши пакеты санкций менялись со временем, чтобы исключить подобные обходные маневры. Я знаю, что этот процесс продолжается на разных этапах", - отметила она.

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По данным Bloomberg, малоизвестные компании, в том числе созданные менее года назад, участвовали в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день.

Основная из них - Coral Energy, за которой стоит гражданин Азербайджана Тахир Гараев. В конце августа стало известно, что Coral Energy Group объявила о смене названия на 2Rivers Group после завершения выкупа акций менеджментом компании. В 2022-2023 годах СогаІ Energy фигурировала в публикациях западных СМИ как один из самых мощных операторов по продаже российских нефти и нефтепродуктов.

Напомним, Вашингтон и Лондон наложили ограничения на лиц и компании, причастные, по их данным, к военным перевозкам из Ирана в РФ. Великобритания ввела санкции против ВКС РФ.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепа США, эти компании "действовали или действуют в морской отрасли экономики Российской Федерации". По данным американских властей, компания Vafa Wholesale Ltd владеет судами, которые перевозили иранское оборудование, связанное с БПЛА, из Ирана в Россию через Каспийское море.

Конкретно речь идет о судах Vafa и Vafa-1, которые также попали под санкции США. Среди судов в собственности фирмы Sea River Service Limited Liability Company ограничения были наложены на "Омский-103", "Омский-119" и "Закамск". По информации властей США, судно "Омский-103", помимо прочего, перевозило боеприпасы из Ирана в Россию по Каспийскому морю в феврале 2024 года. В связи с наложенными санкциями вся собственность вышеупомянутых компаний в США или во владении граждан США была заморожена. О ней следует уведомить Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), отмечает Госдеп.

Теневой флот РФ - последние новости

10 сентября Великобритания объявила о санкциях в отношении российских судов "Скиф-V", "Омский-103", "Муса Джалиль", "Балтийский" и "Бегей". Как сказано на сайте правительства Соединенного Королевства, по его данным, эти суда причастны к перевозкам военных товаров из Ирана в Россию.

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