Отмечается, что компания из Казахстана производит 43% мирового урана.

Война России с Украиной усложняет для крупнейшего в мире производителя урана возможность продолжать поставки на Запад, поскольку сотрудничество Москвы с Пекином становится все сильнее.

Генеральный директор казахстанской государственной горнодобывающей компании "Казатомпром" Мейржан Юсупов в интервью Financial Times заявил, что санкции создали препятствия для поставок западным предприятиям.

"Нам гораздо проще продавать большую часть, если не всю, нашей продукции азиатским партнерам - я бы не стал называть конкретную страну... Они могут купить почти всю нашу продукцию", - заявил Юсупов. "Продавать им гораздо проще, но мы не хотим складывать все яйца в одну корзину".

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Горнодобывающая компания, 75% акций которой принадлежит государству, хочет сохранить широкий круг клиентов, включая американские и европейские, даже несмотря на то, что доставка материалов по более дешевому маршруту через Санкт-Петербург больше невозможна из-за санкций. "Казатомпром" попытался создать альтернативный маршрут доставки материалов через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Черное море, что обойдется дороже.

Казахстан производит 43% мирового урана, но потенциальное влияние России на своего среднеазиатского соседа вызывает все большее беспокойство у западных служб и партнеров по отрасли.

Росатом владеет долей в пяти из 14 месторождений "Казатомпрома". По словам Юсупова, в соответствии с этими договоренностями он получает 20% от объема добычи в стране. Проблема усугубляется тем, что Россия и Китай лидируют в строительстве новых атомных станций по всему миру.

По словам Юсупова, "нет большой обеспокоенности" по поводу уровня участия Росатома, поскольку взаимозависимость между двумя странами ниже, чем в нефтегазовом секторе. Но он также добавил: "Озабоченность, конечно, есть".

В прошлом месяце компания понизила прогноз добычи на 2025 год на 17% и приостановила прогноз на 2026 год, ссылаясь на нехватку серной кислоты, необходимой для извлечения урана, и задержки в строительстве наземных объектов и инфраструктуры.

Согласно последнему годовому отчету, в прошлом году "Казатомпром" отправил 49% урана на азиатский рынок, 32% - в Европу и 19% - в США.

Кэти Маллинсон, партнер компании Prism Political Risk Management, говорит, что Казахстан испытывает растущее давление со стороны России и Китая, которые вынуждены ограничивать его взаимодействие с западными странами.

"Это особенно касается урана, который играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок", - сказала она. "Россия увеличила свою долю в казахстанском производстве урана, и Казахстан все больше и больше поставляет его на китайский рынок. В долгосрочной перспективе это ставит серьезные вопросы о том, сколько урана будет доступно на западных рынках".

Добыча урана в мире - последние новости

Издание Newsweek в июне писало, что цены на уран стремительно растут на фоне стремления правительств достичь климатических целей, тогда как новые санкции США против крупнейшего производителя – России – могут подтолкнуть Северную Америку к производству большего количества жизненно важного топлива для атомных электростанций.

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