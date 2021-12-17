Исключением являются лишь обязательства личного характера, которые непосредственно связаны лично с человеком.

При принятии наследства к наследнику переходят долги умершего, исключением являются лишь обязательства личного характера.

Об этом УНИАН рассказал адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида.

Читайте такжеРоссийский "Сбербанк" повесил на киевлянку космические долги умершего отца

"Принятие наследства предусматривает приобретение не только прав, но и обязанностей, в том числе и по кредитным обязательствам наследодателя. Исключением являются лишь обязательства личного характера. Однако размер требования кредитора не может превышать стоимость наследственного имущества, а если стоимость имущества меньше размера обязательства, смысл принимать такое наследство отсутствует", - сказал Пищида.

Вместе с этим, отметил адвокат, требования по уплате кредитного обязательства кредитор должен выдвинуть наследникам только в пределах шестимесячного срока со дня, когда ему стало известно о смерти должника. Если же кредитор наследодателя не предъявил требования к наследникам в указанный срок, он лишается права требования.

"Исключением являются лишь обязательства личного характера. Это обязательства, которые непосредственно связаны лично с человеком, и кроме него это обязательство физически выполнить никто не может. Например, алименты", - добавил Пищида.

Коллекторы в Украине:

Коллектор - это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками.

Коллекторская компания - предприятие, которое предоставляет услуги взыскания просроченных долгов.

Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.

12 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности". Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

7 июля 2021 года Нацбанк зарегистрировал пять коллекторских компаний.

Автор: Екатерина Жирий