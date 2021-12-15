Российский "Сбербанк" выставил киевлянке Людмиле Князьской-Хановой долг в размере 370 тысяч гривень (1 миллион российских рублей) за кредиты, которые она не брала.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Кредиты в банке были взяты покойным отцом женщины. Как говорится в сюжете, о наличии у отца долгов женщина не знала. В течение трех лет после смерти заемщика банк не уведомлял женщину ни о наличии долгов, ни о том, что она должна их погасить. Соответственно, за это время сумма долга увеличилась с 280 до 370 тысяч гривень.
"Оформляя наследство, нотариус делала запрос в банк о наличии счетов. То есть банк был уведомлен о смерти своего клиента. Но об отцовских кредитах сообщить мне не спешил. Как и выйти на связь с вопросом, не хочу ли я их погасить. Свяжись они со мной заранее, сумма кредита была бы значительно меньше", — заявила киевлянка.
"334 тысячи рублей погашаются страховкой, наличие которой банк скрывает в суде", — добавляет Людмила.
По словам адвоката семьи, банк, после того, как установил наследника, должен был уведомить его о наличии какого-либо кредита.
"В нашем случае уведомления были, но они предъявлялись по месту нахождения недвижимого имущества умершего — то есть в Подмосковье. А в наследственном деле, которое у банка было, четко сказано, что местом жительства наследницы является Киев. Они должны были сообщить ей туда. А здесь уведомления направлялись в место, где никто не живет", — рассказывает адвокат.
Он также отмечает, что в исках, которые банк отправлял Людмиле, ничего не говорилось о страховке.
"Я жду ответа банка, почему они скрывали информацию о кредитах. Готова договариваться о реструктуризации в рамках суммы на момент смерти отца. И продолжаю судиться", — заявила киевлянка.
В "Сбербнке" от комментариев отказались, сообщив лишь что банк "анализирует ситуацию и о результатах проверки сообщит женщине отдельно".
Коллекторы в Украине:
- Коллектор - это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками.
- Коллекторская компания - предприятие, которое предоставляет услуги взыскания просроченных долгов.
- Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.
12 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности". Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.
7 июля 2021 года Нацбанк зарегистрировал пять коллекторских компаний.