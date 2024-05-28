Отмечается, что услуги были недоступны в связи с обновлением реквизитов.

Популярные среди украинских водителей услуги снова доступны в Дие. Речь идет о замене водительского удостоверения и перерегистрации авто.

"Сервисы для водителей вернулись в Дию, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дии.

Какие услуги снова доступны украинцам:

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заказать, оплатить и заменить водительское удостоверение за несколько кликов, а потом прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;

купить и продать автомобиль без походов в сервисные центры МВД, банки, а также без очередей. Номера и техпаспорт можно получить доставкой.

Стоит отметить, что 23 мая в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел сообщили, что украинцы не смогут перерегистрировать автомобиль или обменять водительские права в приложении Дия. Ограничение было временным - с 24 по 27 мая - и связано с изменением реквизитов для оплаты счетов

Водительские права в Дие - послдение новости

В ноябре 2023 года украинцы могут заказать доставку водительских прав курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дия".

Такая услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. А также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

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