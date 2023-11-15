Услуга доступна как для водителей-новичков, так и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

С сегодняшнего дня украинцы могут заказать доставку водительские права курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дия".

Как сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. А также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

"Теперь не нужно думать, как забрать новое водительское удостоверение в сервисном центре МВД, искать свободное время и стоять в пробках. С сегодняшнего дня можете заказать доставку документа курьером или на отделение "Укрпочты" в "Дие", - отметил Федоров.

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По его словам, нужно подать заявление в приложении, а затем выбрать комфортный вариант — забрать удостоверение в сервисном центре, заказать курьера или прийти в ближайшее отделение "Укрпочты".

Как это сделать:

необходимо авторизоваться в приложении;

перейти в меню Услуги;

замена водительского удостоверения или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите заменить удостоверение;

укажите причину замены документа;

тип удостоверения;

способ доставки;

укажите контактные данные;

подпишите заявление.

В пресс-службе "Дии" отмечают, что в течение 10 минут пользователь должен оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

Стоимость услуги зависит от типа удостоверения:

пластик + цифровое - 311 грн;

только цифровое - 26 грн.

Доставка "Укрпочтой" оплачивается отдельно и стоит 294 грн.

Новые услуги в"действии"

В начале ноября 2023 года в "Дие" запустили возможность оплатить штраф за административное правонарушение в государственном приложении.

8 ноября для борьбы с перекупщиками железнодорожных билетов приложение "Укрзализныця" интегрировали с "Дией". Отныне приобрести билет на самый популярный поезд Киев-Варшава можно только после верификации с "Дия.Подписью".

Позже на портале "Дия" запустили бета-тест новой услуги по оформление жилищной субсидии. Для этого нужно иметь: карточку налогоплательщика (РНОКПП) в "Дие"; основания для получения субсидии; не получали субсидию ранее.

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