Пацкана подозревают в незаконном получении 127,4 тыс. грн компенсации за жилье.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня направили в суд дело по обвинению главы Счетной палаты, депутата Верховной Рады VIII созыва Валерия Пацкана в незаконном получении 127,4 тыс. грн компенсации за жилье.

Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро, действия бывшего нардепа, а ныне председателя Счетной палаты Украины квалифицировали по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, причинившее существенный вред).

Следствие установило, что народный избранник в сентябре 2017 г. подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера. Однако, как установило следствие, на момент подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Это не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев средства из бюджета парламента.

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Следствие уточнило сумму незаконно полученную экс-нардепом, и она составляет 127,4 тыс. грн.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили чиновнику о подозрении, а уже в ноябре завершили следствие.

Также отмечается, что в целом, детективы разоблачили восьмерых нардепов на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье. По семи делам расследование закончили и направили в Высший антикоррупционный суд, который принял решение относительно шести нардепов.

Сейчас один обвинительный приговор, в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара, вступил в законную силу - его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экс-нардепы - Александр Черненко и Александр Пресман - пошли на сделку с обвинением и получили 3 года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком. Также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно. В целом нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,55 млн грн.

Работа Пацкана в Счетной плате:

15 марта 2018 года Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты Украины. Среди них был Валерий Пацкан, который был избран председателем Счетной палаты.

16 ноября 2022 года Пацкан написал заявление об отставке. Его подозревают в незаконном получении компенсации в размере 117 тыс. грн за найм жилья. Такие действия квалифицированы по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сам Пацкан считает необоснованным подозрение в незаконном получении компенсации за аренду жилья во время его депутатства. По его словам, есть "заинтересованные лица", которые хотят помешать проверкам Счетной палаты. Он пообещал защищаться в установленном законом порядке.

30 ноября Пацкан написал письмо на имя председателя Верховной Рады и фракций об отзыве своего заявления об увольнении с должности. Причиной такого решения Пацкан назвал законодательную коллизию.

1 декабря Верховная Рада не поддержала постановление об увольнении Пацкана с должности главы Счетной палаты.

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