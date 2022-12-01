За поддержку его увольнения проголосовали лишь 215 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины провалила увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.

Как сообщил своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, постановление не набрало необходимого количества голосов.

"Рада провалила увольнение с должности председателя Счетной палаты Пацкана В.В. Он ранее отозвал свое заявление, а постановление №8211 было вынесено в зал и набрало лишь 215 голосов", - отметил он.

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Железняк добавил, что от "Слуги народа" "за" проголосовал 171 депутат, от группы "Довіра" - 14, от "Платформы за жизнь и мир" и "Восстановление Украины" - по 13, от внефракционных - 3, от "Голоса" - 1.

От "Европейской солидарности", "Батькивщины" и группы "За будущее" ни один депутат не дал голосов за это решение.

Постановление должно было набрать для принятия 226 голосов

Работа Пацкана в Счетной плате:

15 марта 2018 года Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты Украины. Среди них был Валерий Пацкан, который был избран председателем Счетной палаты.

16 ноября 2022 года Пацкан написал заявление об отставке. Его подозревают в незаконном получении компенсации в размере 117 тыс. грн за найм жилья. Такие действия квалифицированы по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сам Пацкан считает необоснованным подозрение в незаконном получении компенсации за аренду жилья во время его депутатства. По его словам, есть "заинтересованные лица", которые хотят помешать проверкам Счетной палаты. Он пообещал защищаться в установленном законом порядке.

30 ноября Железняк сообщил, что Пацкан написал письмо на имя председателя Верховной Рады и фракций об отзыве своего заявления об увольнении с должности. Причиной такого решения Пацкан назвал законодательную коллизию.

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