Пацкан заявил, что не будет участвовать в политических разборках.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке.

Об этом Пацкан сообщил в Facebook, отметив при этом, что Счетная палата запланировала аудиты, которые касаются оборонной и сферы безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро первыми пришли к нему и вручили уведомление о подозрении.

"Война сжирает миллиарды и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми... С "гостинцем" - вручили подозрение мне как инициатору проверки", - написал он.

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Пацкан подчеркнул, что закрывать глаза на бессмысленное использование средств – преступно.

"А устраивать политические разборки – низко. Я не буду принимать в этом участия", - добавил Пацкан.

Работа Пацкана в Счетной плате:

15 марта 2018 года Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты Украины. Среди них был Валерий Пацкан, который был избран председателем Счетной палаты.

Бывшего народного депутата, председателя Счетной палаты Валерия Пацкана подозревают в незаконном получении 117 тыс. гривень за наем жилья.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, причинившее существенный вред).

Сам Пацкан считает необоснованным подозрение в получении незаконной компенсации за жилье во время его депутатства.

По его словам, есть "заинтересованные лица", которые хотят помешать проверкам Счетной палаты, и пообещал защищаться в установленном законом порядке.

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