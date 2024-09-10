В августе больше всего выросли цены на овощи.

Инфляция на потребительском рынке в августе, по сравнению с августом прошлого года, ускорилась до 7,5% (после 5,4% в годовом измерении в июле).

В Госстате сообщили, что по сравнению с июлем, инфляция в августе составила 0,6%, с начала года - 4,9%. При этом в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. На 0,7-2,4% выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

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Если рассматривать изменение цен за год, то в августе 2024 года больше всего подорожали овощи (на 36%), масло (на 18,5%) и хлеб (на 12,2%). Снизились же цены существеннее всего на яйца (на 20,2%) и подсолнечное масло (на 5,4%). Алкоголь и табак за год подорожали на 7,8%.

При этом одежда и обувь за год подешевели на 5,1%, за последний месяц - на 2,9%.

Экономическая ситуация в Украине - главные новости

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, инфляция по состоянию на сегодня остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения, связанного с полномасштабным вторжением россиян. В частности, во втором квартале этого года рост ВВП составил 3,7%.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг", более 80% опрошенных украинцев считают, что экономическая ситуация в Украине за последний год ухудшилась. Материальное положение семьи ухудшилось у 60%, не изменилось - для 35%, а улучшилось - для 4%.

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