Украинцы стали более негативно оценивать ситуацию в стране.

Более 80% опрошенных считают, что экономическая ситуация в Украине за последний год ухудшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 5 по 12 июля.

Согласно опросу, 83% респондентов считает, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 10% – не изменилась, а 2% видят улучшение. Также по мнению 64% респондентов, политическая ситуация в стране ухудшилась. По мнению 22% опрошенных, ситуация не изменилась, а об улучшении говорят 7%.

Относительно ухудшения чувства уверенности относительно будущего отметили 57%; для 25% оно не изменилось за последний год, для 9% – улучшилось чувство уверенности в будущем.

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Кроме того, материальное положение семьи ухудшилось у 60%, не изменилось – для 35%, улучшилось – для 4%.

Другие опросы

2 августа 2024 года результаты опроса Национального Демократического института и Киевского международного института социологии свидетельствовали, что почти четверть украинцев при текущем доходе испытывают серьезные материальные трудности. При этом комфортно живут в Украине лишь 8 процентов населения.

По мнению опрошенных граждан Украины, наиболее коррумпированными в государстве являются таможня, Верховная Рада и правительство. В частности, у респондентов спросили, в каких сферах или институтах коррупция наиболее распространена в Украине. Участники опроса могли выбрать до трех ответов.

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