Несмотря на войну, государство по-прежнему будет осуществлять все социальные выплаты.

В следующем году в Украине запланировали новую индексацию пенсий. Об этом во время своей пресс-конференции 10 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", - говорит украинский премьер.

Шмыгаль добавил, что инфляция по состоянию на сегодня остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения, связанного с полномасштабным вторжением россиян. По словам премьера, во втором квартале этого года рост ВВП составил 3,7%.

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Пенсии в Украине - что надо знать

С 1 мая в Украине изменились размеры пенсий. Впрочем, надбавки по возрасту получили на все категории, а только те, у кого размер пенсий составлял не более 10 340 грн.

Надбавки по возрасту составляют:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

В июне были пересчитаны пенсии для работающих категорий пенсионеров. Увеличение выплат провели в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера является индивидуальной.

Также напомним, что ранее в правительстве рассказали, как граждане могут купить страховой стаж, чтобы в будущем получать большую пенсию. Как сообщалось, государственные учреждения посещать не надо - всю процедуру можно сделать онлайн.

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