По словам Мельника, 26 сентября фискальная служба прекратит свое существование.

Бюро экономической безопасности, которое было создано 12 мая решением Кабинета министров Украины, заработает 25 сентября, а на следующий день Государственная фискальная служба Украины (ГФС) прекратит свое существование.

Согласно видеоматериалам, которыми располагает УНИАН, об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник во время пресс-конференции.

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«25 сентября - это дата, когда БЭБ должно начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", – сказал Мельник.

Он добавил, что уже сейчас начата процедура ликвидации госоргана.

«Мы уже сейчас проводим аудит имущества, всех средств, которые будут переданы в БЭБ», - отметил Мельник.

Также глава ГФС подтвердил, что будет принимать участие в конкурсе на замещение должности главы Бюро экономической безопасности.

"Я считаю себя специалистом в области обеспечения экономической безопасности и хочу продолжить работу в этом направлении", - сказал Мельник.

Бюро экономической безопасности

Кабинет министров Украины 12 мая 2021 года принял проект постановления о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Верховная Рада Украины 28 января 2021 года приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.

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Автор: Богдан Слуцкий