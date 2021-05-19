По результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Об этом сообщается на Facebook-странице ГФС.

Установлено, что директор одного из обществ, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, и не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжелые последствия общественным интересам, а именно в виде непоступления средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

Также при представлении декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земель коммунальной собственности, за период 2017-2018 годов, умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку земельного участка, заявляют в ГФС.

По фактам данных правонарушений 18.05.2021 директор упомянутой компании объявлен в розыск. Сейчас руководитель упомянутого предприятия скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры направленные на установление места нахождения разыскиваемого лица.

В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц Киевской городской государственной администрации к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной общины города Киева в виде необоснованно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве.

"По результатам обысков обнаружено и изъято кадастровые дела земельных участков, расположенных в г. Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму свыше 100 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным фактам в ЕРДР внесено 11 уголовных производств относительно совершения уголовных правонарушений в сфере злоупотребление властью или служебным положением.

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Автор: Григорий Бондарь