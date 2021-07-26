В будущей модели самолета максимально будут использоваться новейшие перспективные авиационные технологии.

Государственное предприятие "Антонов" и канадская провинция Квебек планируют совместными усилиями производить самолеты Ан-74ТК-200.

Как сообщает пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром", ГП "Антонов" и правительство Квебека уже выразили готовность содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины и самим концерном и его предприятиями.

"В будущей модели самолета максимально будут использоваться новейшие перспективные авиационные технологии, такие как "стеклянная кабина" и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения, что возможно благодаря многолетнему опыту специалистов ГП "Антонов", которые продуцируют смелые и эффективные инженерные решения. Украинские авиастроители уже доказали свою способность серийно производить эту модель самолета на Харьковском авиазаводе", - говорится в сообщении.

Окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.

"На этапе проектирования модификаций, который уже идет, акцент сделан на соответствии проекта критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации. Успешная сертификация модели самолета и ее производство позволят украинской авиационной отрасли выйти из длительного кризиса", - говорится в сообщении.

Также концерн отметил, что для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов", была создана компания "Антонов-Канада". Первоочередной задачей ГП "Антонов" и "Антонов-Канада" является организация сотрудничества и налаживание работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предварительной обработки и испытаний, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний.

Что известно о самолете Ан-74ТК-200

Модель самолета Ан-74ТК-200 была разработана КБ "Антонов" и массово выпускалась Харьковским государственным авиационным производственным предприятием.

Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности. Максимальная взлетная масса самолета — 36,5 тонны, максимальная высота полета — 10100 м, крейсерская скорость — 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 тонн — 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4250 км Экипаж состоит из двух человек.

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Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой технической поддержки, что, безусловно, является рыночным преимуществом данной модели самолета.

Помимо преимуществ, основная модель AN-74TK-200 обладает и рядом недостатков, которые ограничивают или делают невозможным удовлетворение спроса на рынке. Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории Российской Федерации, которые, к тому же, не соответствуют современным требованиям, что, в свою очередь, не дает возможности получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках.

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Автор: Дмитрий Шварц