Дмитрий Шварц

Публичное противостояние между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и госконцерном «Укроборонпром» набирает обороты.

Началось всё с резонансного обращения руководства концерна к первым лицам государства, в котором Минстратегпром обвинили во вмешательстве в свою работу, а также в системном блокировании реформы оборонно-промышленного комплекса страны.

Первый заместитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко назвал этот призыв «объявлением войны».

Правительство хочет создать новый холдинг «Аэрокосмические системы»

При этом он подчеркнул, что истинной причиной резкой реакции руководства концерна является попытка министерства вывести из «Укроборонпрома» госпредприятие «Антонов», а также ещё пять авиационных госкомпаний страны, на основе которых в рамках реформы ОПК правительство хочет создать новый холдинг «Аэрокосмические системы».

Как показали дальнейшие события, скорее всего, это объяснение близко к истине: именно АНТК «Антонов» стало тем яблоком раздора, из-за которого поссорились концерн с министерством.

Вернее, причиной стали миллионы гривен, которые предприятие ежегодно отчисляет концерну. Эти средства направляются другим членам «Укроборонпрома», а также используются на содержание команды «реформаторов», которую якобы пытается изжить Минстратегпром.

К слову, «Антонов» за 2018-2020 годы выплатил концерну 208 миллионов гривень этих взносов, из которых 150 миллионов – в этом году.

Другие авиационные предприятия, за которые ведется борьба, также ежегодно перечисляют «Укроборонпрому» десятки миллионов гривень.

Ясное дело, что такую дойную корову не хочется терять, потому госконцерн бросился защитить свои интересы.

Примечательно, что уже через несколько дней после своего резонансного заявления руководство концерна в полном составе провело брифинг. На нём исполняющий обязанности гендиректора концерна Игорь Фоменко заявил, что целью обращения к президенту, премьеру и главе СНБО было «выведение дискуссии о реформе ОПК на другой уровень». Фоменко при этом добавил, что не хотел «кого-то обидеть или, не дай бог, оскорбить».

Прозвучало это достаточно странно, особенно с учётом последовавших шагов: концерн сообщил, что решил изменить систему корпоративного управления АНТК «Антонов». Главное новшество: на предприятии создается наблюдательный совет, который будет «высшим руководящим органом с функцией независимого контроля».

Пока не совсем ясно, зачем на унитарном предприятии создавать ещё один орган, который может существенно затормозить производственные процессы и негативно сказаться на его финансовых результатах.

Более того, в СМИ появилась информация, что «Укроборонпром» начал тайно оформлять на себя имущество ряда госпредприятий, входящих в его состав, в том числе и собственность АНТК «Антонов».

В госконцерне поспешили заверить, что лишь выполняют процедуру, прописанную законом, а после регистрации прав на собственность сами предприятия также будут зарегистрированы в качестве владельцев имущества.

Выглядит это не очень убедительно, потому не стоит удивляться, что представители отечественного авиастроения вместе с профсоюзами «Антонова» обвинили руководство «Укроборонпрома» в выполнении «заказа» по уничтожению отрасли.

На базе АНТК «Антонов» планируется создать холдинг

Здесь стоит вспомнить, что более месяца назад вице-премьер Олег Уруский, возглавляющий Минстратегпром, детально рассказал, как видит процесс трансформации отрасли. И при этом сообщил, что на базе АНТК «Антонов» планируется создать холдинг.

И вот когда правительство от слов перешло к делу, то бюрократическая борьба двух структур стала достоянием общественности.

На словах и министерство, и концерн хотят прийти к одной цели – провести корпоратизацию оборонных госпредприятий Украины, которые будут объединены в профильные холдинги.

Да вот, видно, сам процесс трансформации настолько увлекательный и затрагивает многие интересы, потому каждая сторона хочет провести его по своему сценарию.

Как бы то ни было, но новое министерство является центральным органом власти, а «Укроборонпром» – субъект хозяйствования, пусть и с расширенными полномочиями. Потому команда вице-премьера рано или поздно должна либо приструнить «конкурирующую» структуру, либо рискует потерять свой авторитет.

Потому вполне реально, что последней инстанцией в этом споре может стать президент Владимир Зеленский.

Одним из факторов, обеспечивших ему победу на выборах, стал как раз коррупционный скандал с госзакупками «Укроборонпрома». Глава государства пообещал искоренить коррупцию и провести реформы ведомства.

Для этого Зеленский назначил главой «Укроборонпрома» экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса. Последний, кстати, полтора месяца назад ушел из концерна, напоследок заявив, что возвращается в бизнес, а также прозрачно намекнул, чтобы Минстратегпром не трогал его команду «реформаторов».

Как бы то ни было, в ближайшее время вполне реальными видится переформатирование руководства концерна и переход отрасли в полное управление профильного министерства. Или же международные партнеры могут попытаться убедить президента не трогать «реформаторов» «Укроборонпрома», но тогда вполне резонным будет вопрос, зачем вообще было создавать министерство, которое не влияет на вверенную ему отрасль.

Дмитрий Шварц

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