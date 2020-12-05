Министерство обороны и госпредприятие «Антонов» планируют подписать контракт по строительству трех новых самолетов Ан-178.
Читайте также"Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов - вице-премьерОб этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью «Радио Свобода», сообщает пресс-служба Минстратегпрома.
«Впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов. За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты», - сказал Уруский.
Также он отметил, что планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.
Самолет Ан-178
Ан-178 - украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158, грузоподъемностью 18 тонн. Самолет позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12.
Новости по теме
- "Укроборонпром" решил создать наблюдательный совет на ГП "Антонов"
- Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"
- "Укроборонпром" прекратит свое существование - новый глава концерна
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram