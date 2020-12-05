Минобороны и ГП «Антонов» планируют подписать соответствующий контракт.

Министерство обороны и госпредприятие «Антонов» планируют подписать контракт по строительству трех новых самолетов Ан-178.

Читайте также"Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов - вице-премьерОб этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью «Радио Свобода», сообщает пресс-служба Минстратегпрома.

«Впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов. За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты», - сказал Уруский.

Также он отметил, что планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.

Самолет Ан-178

Ан-178 - украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158, грузоподъемностью 18 тонн. Самолет позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12.

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Автор: Тамара Отовская