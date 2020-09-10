В июле компания "Смартленд" купила на аукционе отель "Днипро" за 1,11 млрд грн.

Антимонопольный комитет Украины разрешил покупку отеля «Днипро» победителем проведенного 15 июля аукциона - ООО «Смартленд».

Об этом сообщила пресс-служба комитета на своем сайте.

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«По результатам рассмотрения заявления АМКУ в пределах компетенции не выявил угроз воздействия заявленной концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета», - сказано в сообщении.

В частности, АМКУ установил, что заявленная концентрация не влияет на конкуренцию на рынке гостиничных услуг, поскольку покупатель не осуществляет деятельности на указанном рынке ("Смартленд" осуществляет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости). При этом доля отеля «Днипро» на рынке гостиничных услуг в пределах города Киева также незначительная.

Также комитет сообщил, что финансирование концентрации будет осуществляться за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Хронология событий

15 июля 2020 года Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель «Днипро» в центре Киева за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222,22 грн, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 млн грн.

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью «Смартленд», конечным бенефициарным собственником которого указан киевлянин Алексей Игунин. Компания зарегистрирована в г. Бровары Киевской области в 2013 году. Основной вид деятельности - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

23 июля сооснователь киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский заявил, что он вместе с партнерами являются настоящими победителями приватизационного аукциона столичного отеля «Днипро», из которого планируется сделать большой киберспортивный проект.

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Автор: Павел Степанец