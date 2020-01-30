Кабмин отменит более 40 бумажных форм, которые бизнес подает в Госстат

По словам министра, это снизит административные расходы для украинского бизнеса.

Кабинет министров Украины в течение года планирует отменить более 40 всевозможных бумажных форм, которые заполняет бизнес для Государственной службы статистики, заявил в интервью на «Радио НВ» министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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«Мы недавно проводили аудит тех форм, которые украинские предприятия заполняют для Государственной службы статистики. И мы увидели, что около 40% форм мы можем просто отменить. Это снизит административные расходы для украинского бизнеса", - отметил он.

"Общее мнение состоит в том, что украинские бизнесмены должны заниматься бизнесом, а не заполнять бумажки. Я надеюсь, что мы это сделаем в течение года. У нас есть план, мы определили около 40 с небольшим форм, которые мы будем отменять», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен упростить отчетность украинских компаний перед военкоматами в связи с тем, что украинский бизнес часто жалуется на лишнюю бюрократию в переписке с военкоматами.