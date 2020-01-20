Кабмин намерен упростить отчетность компаний перед военкоматами – Дубилет

По словам министра, украинский бизнес часто жалуется на лишнюю бюрократию в переписке с военкоматами.

Кабинет министров Украины намерен упростить отчетность украинских компаний перед военкоматами в связи с тем, что украинский бизнес часто жалуется на лишнюю бюрократию в переписке с военкоматами.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов относительно лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться по поводу своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме", - написал Дубилет.

По его словам, после ряда встреч с Министерством обороны и другими органами было принято решение запустить проект, который будет состоять из двух частей и позволит упростить отчетность компаний перед военкоматами.

"Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - сообщил Дубилет, отметив, что, таким образом, государству не нужно будет тратить время и деньги и создавать новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

"И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать в военкоматы о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное - сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - подчеркнул он.

При этом министр добавил, что в настоящее время правительство составляет план внедрения проекта.

"Я рассчитываю, что должны все запустить и изменить законодательство уже в этом году", - подытожил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года Дмитрий Дубилет анонсировал в течение трех месяцев запуск сервиса, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в государственных учреждениях квитанцию об оплате.