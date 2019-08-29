Металлурги просят Зеленского отменить американские пошлины для украинской стали

Металлургическая продукция занимает 61% в доле украинского экспорта в США.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой поднять вопрос об отмене пошлин на украинскую сталь во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на сентябрь в Варшаве.

Об этом говорится в письме Каленкова, опубликованном на сайте "Укрметаллургпрома", передает БизнесЦензор.

"Просим вас поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки стали в США во время встречи президентов Украины и США", - говорится в письме.

25-процентную пошлину на импорт всех видов стальной продукции США ввели в марте 2018 года. Впоследствии 6 стран добились исключения из-под действия 25-процентной пошлины. Это Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика.

Украине не удалось вступить в переговоры по отмене пошлины для своей продукции, хотя США были готовы к диалогу.

"Укрметаллургпром" отмечает, что производство металлургической продукции обеспечивают рабочие места для 250 тысяч украинцев и доходы для их семей. Экспорт продукции горно-металлургического комплекса генерирует более 35 миллиардов гривень налогов в год. Металлургическая продукция занимает 61% в доле украинского экспорта в США.

"Украинский импорт не угрожает нацбезопасности США, поскольку доля Украины в структуре импорта стальной продукции в США составляет менее 1%", – говорится в письме "Укрметаллургпрома".