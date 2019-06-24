Украинцы осваивают зарубежные магазины: лидеры продаж

Чаще всего покупатели заказывают из-за границы одежду и обувь, детские вещи, гаджеты, косметику. Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров.

От начала 2019 года на четверть больше украинцев начали совершать покупки в магазинах за границей с доставкой посылок в Украину.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные "Новой почты".

"Самые популярные магазины среди украинцев - eBay (28% всех посылок), Amazon (22%) и 6pm (более 13%). Также в топ наиболее востребованных среди покупателей вошли магазины Сarter's, Victoria's Secret и H&M", - говорится в сообщении.

На "Новой почте" отметили, что чаще всего покупатели заказывают из-за границы одежду и обувь, детские вещи, гаджеты, косметику. Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров.

Средний чек посылки составляет 66 долларов, а средний вес - 1,6 килограмма.

При этом самые активные покупатели - мужчины (59%) в возрасте 25-34 лет (53%).

Чаще всего заказывают киевляне, однако не менее активно делают покупки жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

Как отметили в компании, спрос на доставки через сервис выкупа и доставки товаров NP Shopping вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего отправлений пользователи NP Shopping заказывали с США, отметили в "Новой почте".

Также за последние пять месяцев количество посылок из Великобритании увеличилось почти на 80%, а из Польши - более чем в три раза, отметили в компании.

В то же время в "Новой почте" предупредили, что с 1 июля меняются таможенные правила ввоза посылок из-за рубежа. Так, беспошлинный лимит будет снижен со 150 до 100 евро.

Напомним, что в 2016 году "Новая почта" запустила сервис выкупа и доставки товаров NP Shopping. Этот сервис позволяет делать заказ в онлайн-магазинах США и Европы и получать посылки в любом удобном отделении Украины.