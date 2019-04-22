Украинцы сократили долю расходов на коммуналку - эксперты

Еще шесть лет назад расходы среднестатистического украинца на услуги ЖКХ уверенно превышали 11% потребительской корзины.

В нынешнем году удельный вес раздела "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" в украинском ИПЦ составила только 4,9% и сегодня является одной из самых низких в мире.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Татьяну Юхименко и Ольгу Погарскую из департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

"Больше всего тратят на эти услуги жители США, Великобритании, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана (свыше 30%), меньше всего — Экваториальной Гвинеи, Тонги и Южного Судана (2–3%). Такая низкая роль расходов на жилищно-коммунальные услуги в смете провоцирует недоверие к индексу инфляции, ведь цены на эти услуги в Украине постоянно растут, а люди, по ощущениям, платят за ЖКУ намного больше", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что согласно данным ГССУ (а именно: экспресс-выпуску "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг"), в 2017 году населению Украины было начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги 86 миллиардов гривень. Но фактический уровень оплаты (напомним, для расчета ИПЦ используются фактические денежные расходы населения) составил только 88%, то есть было уплачено 75,6 миллиарда гривень. По данным СНС, общие располагаемые доходы населения в 2017 году составили 2008 миллиардов гривень. Соответственно, для усредненного украинца уплаченная сумма за ЖКУ составляла всего 3,8% располагаемых доходов.

"Близкие цифры получим и при сравнении объемов фактически оплаченных населением жилищно-коммунальных услуг с конечными потребительскими расходами или общими затратами населения на приобретение товаров и услуг за 2017 год, — 3,9 и 3,2% соответственно. Конечно, как говорилось выше, для потребностей расчета весовой структуры ИПЦ суммы расходов/конечного потребления проходят несколько корректировок. Но порядок приведенных цифр свидетельствует, что доля начислений населению за потребленные коммунальные услуги в целом соответствует данным весовой структуры инфляции", - отмечают эксперты.