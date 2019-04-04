Субсидии «живыми» деньгами: треть киевлян не заплатили за воду

Только 62% получателей монетизированной субсидии в столице рассчитались за воду.

Только 62% получателей монетизированной субсидии в Киеве рассчитались за услуги по водоснабжению и водоотведению с «Киевводоканалом», сообщила пресс-служба предприятия.

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«К сожалению, за услуги водоснабжения и водоотведения с «Киевводоканалом» по субсидии рассчитались лишь 62% потребителей. Обращаем внимание, что в случае неуплаты предоставляемых услуг в течение двух месяцев Департамент социальной политики Киевской городской государственной администрации прекращает предоставление субсидии», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что начисленная в денежном виде субсидия должна быть использована в первую очередь для оплаты коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.