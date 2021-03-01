Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования / фото УНИАН Владимир Гонтар

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым правительству предоставлено право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление пособия по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19", - говорится в сообщении.

По закону, который подписал глава государства, пособие по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет министров получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что этому предшествовало

4 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» (регистрационный номер 3010а).

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Автор: УНИАН