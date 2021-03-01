Кабмин получил право определять порядок предоставления такого пособия, его размер, срок предоставления и т.п.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым правительству предоставлено право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление пособия по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19", - говорится в сообщении.

По закону, который подписал глава государства, пособие по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет министров получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что этому предшествовало

4 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» (регистрационный номер 3010а).

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Автор: УНИАН