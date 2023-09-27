Американских инвесторов интересует целый ряд секторов украинской экономики.

Американские частные компании хотели бы инвестировать в ряд секторов украинской экономики, но для этого Киеву нужно провести реформы в подотчетности и прозрачности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными.

Об этом сказала спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, передает Reuters. Она отметила, что американских инвесторов интересуют энергетика, строительство жилья, инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт и добыча полезных ископаемых.

Она высказала мнение, что подготовку к восстановлению Украины надо начинать уже сейчас, несмотря на то, что война еще продолжается.

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"Надо обеспечить, чтобы восстановление проходило по лучшим международным практикам, что включает реформы, которые будут гарантировать прозрачность и подотчетность. Таким образом, реформы и восстановление идут бок о бок", - пояснила Прицкер.

Но она не назвала сумму, которая пойдет на восстановление Украины после войны.

"Потенциал Украины - чрезвычайный. У нее есть огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, важных минералах и в ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно выполнить предварительную работу уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов", – подчеркнула она.

Прицкер отметила, что с момента назначения ее на должность спецпредставителя США она встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции.

"Все видят возможность, и меня вдохновила заинтересованность частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует некоторых изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал", - подчеркнула она.

При этом спецпредставитель отметила, что некоторые недооценивают важность Украины для Запада и что стране нужно будет не только пережить войну, но и экономически процветать.

"Украинский народ подвергся нападению, потому что он хочет быть частью Европы и хочет быть демократической нацией. Если мы не будем противостоять такой агрессии, это угроза такому образу жизни для всех. Если мы не поможем Украине не просто выжить, не только справиться с этим в военном плане, но и экономически процветать, я не знаю, чем это закончится", - поделилась мнением Прицкер.

Назначение Прицкер

14 сентбря президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины. Как заявили в Белом доме, она будет работать вместе с украинским правительством и международными финансовыми учреждениями, и руководить усилиями США по восстановлению украинской экономики.

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