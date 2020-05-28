Украина привлечет $350 миллионов кредита от МБРР на восстановление экономики
Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, основное кредитное учреждение Всемирного банка) на сумму 350 млн долл. на восстановление украинской экономики.
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Об этом говорится в распоряжении правительства № 570-р от 25 мая.
"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн долларов США", - сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин одобрил привлечение 135 млн долл. кредита от МБРР на проекты в сфере здравоохранения.
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