Украина привлечет $350 миллионов кредита от МБРР на восстановление экономики

Кредит пойдет на реализацию проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"

Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, основное кредитное учреждение Всемирного банка) на сумму 350 млн долл. на восстановление украинской экономики.

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Об этом говорится в распоряжении правительства № 570-р от 25 мая.

"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн долларов США", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин одобрил привлечение 135 млн долл. кредита от МБРР на проекты в сфере здравоохранения.

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