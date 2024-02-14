Монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, а постепенно – и в банках-дистрибьюторах.

В среду, 14 февраля, в День влюбленных, Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Любовь", сообщила пресс-служба регулятора.

Памятная монета "Любовь" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

"На аверсе размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки – это слова "любовь", написанные на самых распространенных языках мира, что дополнительно подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, которое не знает ни границ, ни языковых барьеров", – говорится в сообщении.

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На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Отмечается, что такая композиция символизирует "всеобъемлющесть любви, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души".

С 14 февраля 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, а постепенно – и банками-дистрибьюторами. Тираж монеты – до 50 000 штук.

Памятные монеты в Украине

В конце 2023 года Нацбанк презентовал набор памятных монет "Щедрик-колядка колоколов", посвященный одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке "Щедрик".

В День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря 2023 года, в Национальном банке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты "Командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

2 октября 2023 года, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, в Национальном банке презентовали новые памятные монеты "Защитницы", посвященные украинским женщинам, которые встали на защиту Родины.

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