Монеты изготовлены номиналом 10 грн и 5 грн, из серебра и из нейзильбера соответственно.

По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном банке презентовали новые памятные монеты "Защитницы", посвященные украинским женщинам, которые встали на защиту Родины.

Как сообщила пресс-служба регулятора, презентовал новые монеты глава НБУ Андрей Пышный вместе с тремя защитницами Украины: ординатором отделения реанимации и интенсивной терапии в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины подполковником Алиной Слободянюк; ветераном российско-украинской войны Евой Тур; военнослужащей вооруженных Сил Украины и волонтером Лесей Литвиновой.

"Украинские защитницы наравне с мужчинами ведут борьбу с такой же силой, доблестью и самоотверженностью – разведчицы, саперы, снайперы, парамедики, связисты... сегодня в их честь и по случаю Дня защитников и защитниц Украины мы презентовали памятные монеты "Защитницы". Дизайн монеты четко демонстрирует трансформацию, которую прошли украинские женщины до и после начала войны. Женщина, мать, берегиня берет в руки оружие, чтобы защитить свое", - сказал Пышный.

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По его словам, в структурах вооруженных Сил Украины сейчас служат почти 45 тысяч женщин. Среди них две работницы Национального банка, а две – уже демобилизовались. Всего же в рядах ВСУ сейчас находится 101 работник НБУ.

На аверсе монет на зеркальном фоне размещена символическая композиция, демонстрирующая отважность и свободолюбие украинских женщин, воплощенных в образах матери и защитницы.

На реверсе монет на зеркальном фоне размещена композиция, символизирующая женственность украинок-защитниц: слева - стилизованные волны женских волос, заплетенных в косу; справа – абрисы женской фигуры в плахте.

Отмечается, что памятные монеты "Защитницы" номиналом 10 гривень изготовлены из серебра тиражом до 2 500 штук, номиналом 5 гривень – из нейзильбера тиражом до 50 000 штук (в сувенирной упаковке).

Приобрести их можно с 4 октября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 500 монет из серебра и 10 000 монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи. Кроме того, с октября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк") по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Памятные монеты в Украине

Ко Дню Независимости Нацбанк презентовал новые памятные монеты.

Национальный банк Украины 29 сентября ввел в обращение памятную монету "Украинский борщ" номиналом 10 гривень.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету в честь украинских энергетиков.

В НБУ презентовали памятную монету "Военная разведка Украины". 5 сентября глава Нацбанка Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов презентовали памятную монету "Военная разведка Украины", выпуск которой был приурочен ко Дню военной разведки.

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